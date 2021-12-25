25 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 25 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da bir süredir devam eden elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları bu hafta sonu da gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları esnasında ortaya elektrik kesintileri çıkıp çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyu öncelikli gündemi haline getiriyor. Peki, 25 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 25 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…