- 25 Ara 2021 - 11:29 G: 25 Ara 2021 - 11:42

Masterchef Hasan’ın Başı Büyük Belada! Ağlamaktan Gözleri Kıpkırmızı Oldu, Yarışmaya Veda Mı Edecek? Perde Arkası Açıldı, Ağızlar Açık Kaldı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in başı büyük belada! Ağlamaktan gözleri kıpkırmızı olan başarıl Hasan Biltekin’in yarışmaya veda edeceğine dair yorumlar aldı. Perde arkası aralanan olayın ardından sonra Hasan Biltekin’in neden bu durumda olduğu ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. En son Perşembe akşamı ekranlara gelen Masterchef yarışmasında Hasan Biltekin’in sıfır moralli olduğu ise görüldü. Takım arkadaşları aşağıda dokunulmazlık oynarken; kendisini tamamen yarışmadan çeken isim şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Ara 2021 - 11:29 Ankara- Yaşam

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