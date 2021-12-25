Masterchef Hasan’ın Başı Büyük Belada! Ağlamaktan Gözleri Kıpkırmızı Oldu, Yarışmaya Veda Mı Edecek? Perde Arkası Açıldı, Ağızlar Açık Kaldı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. En son Perşembe akşamı ekranlara gelen Masterchef yarışmasında Hasan Biltekin’in sıfır moralli olduğu ise görüldü. Takım arkadaşları aşağıda dokunulmazlık oynarken; kendisini tamamen yarışmadan çeken isim şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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