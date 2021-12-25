Ankara Su Aboneliği Ücreti 2022 Ne Kadar? Su Abonesine Ne Kadar Gidiyor 2022? ASKİ Su Abonelik 2022 Ücreti Ne Kadar?
Yeni yıl yaklaşırken su aboneliğinden doğalgaz aboneliğine kadar her türlü işlemde fiyat güncellemeleri yapılmaya başladı. 2022 yılından itibaren zamlı bir şekilde su aboneliği alacak olan başkentliler ise detayları merak ediyor. İşte detaylar...
Yeni yıl yaklaşırken su aboneliğinden doğalgaz aboneliğine kadar her türlü işlemde fiyat güncellemeleri yapılmaya başladı. 2022 yılından itibaren zamlı bir şekilde su aboneliği alacak olan başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan su aboneliğinin 2022 yılı ücreti herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Ankara su aboneliği ücreti 2022 ne kadar? Su abonesine ne kadar gidiyor 2022? ASKİ su abonelik 2022 ücreti ne kadar? İşte, detaylar…
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25 Ara 2021 - 12:40 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.