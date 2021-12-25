Yeni yıl yaklaşırken su aboneliğinden doğalgaz aboneliğine kadar her türlü işlemde fiyat güncellemeleri yapılmaya başladı. 2022 yılından itibaren zamlı bir şekilde su aboneliği alacak olan başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan su aboneliğinin 2022 yılı ücreti herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Ankara su aboneliği ücreti 2022 ne kadar? Su abonesine ne kadar gidiyor 2022? ASKİ su abonelik 2022 ücreti ne kadar? İşte, detaylar…



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