Pitbull Köpeği Beslemek Yasak Mı? Pitbul gezdirmek suç mu? Pitbull Beslemenin ve Gezdirmenin Cezası Nedir?

Bir süredir sosyal medyada dolaşanPpitbull köpeğinin çocuğa saldırdığı video, vatandaşları ürkütür hale geldi. Korkutucu ve kontrolü zor köpekler olan Pitbull cinsi köpeklerin beslenmesinin yasal olup olmadığı ise, bu videonun ardından konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili yasalara dikkat çeken uzmanlar Pitbull beslemenin yasal sınırlarını ve cezasını anlattı. Peki, Pitbull cinsi köpeklerin özellikleri nelerdir? Pitbull köpeği beslemek yasak mı? Pitbull beslemenin cezası nedir? İşte, detaylar…



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