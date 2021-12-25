Pitbull Köpeği Beslemek Yasak Mı? Pitbul gezdirmek suç mu? Pitbull Beslemenin ve Gezdirmenin Cezası Nedir?
Bir süredir sosyal medyada dolaşanPpitbull köpeğinin çocuğa saldırdığı video, vatandaşları ürkütür hale geldi. Korkutucu ve kontrolü zor köpekler olan Pitbull cinsi köpeklerin beslenmesinin yasal olup olmadığını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir sosyal medyada dolaşanPpitbull köpeğinin çocuğa saldırdığı video, vatandaşları ürkütür hale geldi. Korkutucu ve kontrolü zor köpekler olan Pitbull cinsi köpeklerin beslenmesinin yasal olup olmadığı ise, bu videonun ardından konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili yasalara dikkat çeken uzmanlar Pitbull beslemenin yasal sınırlarını ve cezasını anlattı. Peki, Pitbull cinsi köpeklerin özellikleri nelerdir? Pitbull köpeği beslemek yasak mı? Pitbull beslemenin cezası nedir? İşte, detaylar…
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25 Ara 2021 - 21:11 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.