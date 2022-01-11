- 11 Oca 2022 - 23:38

Tarım Kredi Market'in İndirimlerine Dikkat! Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Ankara Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları

Şimdilerde sürekli değişen döviz kurundan en çok etkilenen gıda grubu haline gelen yağlar, en uygun yayın nerede olduğunu merak ettirmeye başladı. Gün ve gün zam alan yağlar, vatandaşların cebini yakmaya başlarken; dolardaki hızlı düşüş, henüz Ayçiçek yağı etiketlerine yansımadı. Sizde Tarım Kredi Marketlerinde yer alan yağ fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Şimdilerde sürekli değişen döviz kurundan en çok etkilenen gıda grubu haline gelen yağlar, en uygun yayın nerede olduğunu merak ettirmeye başladı. Gün ve gün zam alan yağlar, vatandaşların cebini yakmaya başlarken; dolardaki hızlı düşüş, henüz Ayçiçek yağı etiketlerine yansımadı.

Bu konuda vatandaşları biraz olsun rahatlatmak isteyen Tarım Kredi Kooperatifi ise, marketlerindeki yağların güncel fiyatlarını belirledi. Öte yandan vatandaşlar, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki yağların fiyatını merak etmeye başladı. Peki, Tarım Kredi’de yağ fiyatları ne kadar? Tarım Kredi market ucuz mu? İşte Tarım Kredi Birlik 5 LT ayçiçek yağı fiyatları…

Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Ankara Tarım Kredi Birlik 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatları

BUĞDAY UNU: Neredeyse her yemekte kullanılan buğday ununun 1 kilosu sadece 10 liraya satışa çıkaran Tarım Kredi Market, 2 kilo unu ise 15 liraya raflara dizdi. Bunun yanında 5 kiloluk un ise 47 liraya satışa çıkarıldı! Bunun yanında böreklik ve pastalık 5 kiloluluk un ise sadece 33 liraya raflara dizildi. Tarım Kredi Market, sadece una indirim yapmadı! İşte diğer indirimli ürünler…

SALÇA: Tarım Kredi Market, rendelenmiş bir kiloluk domatesi 7,50 liraya satışa çıkarken; salça fiyatları da merak konusu oldu. Kavanozdaki salçalar 16 liraya raflara dizilerken; teneke kutudaki biber salçası ise sadece 12 liraya satışa çıkarıldı! Peki, Ayçiçek yağları ne kadar oldu?

AYÇ;ÇEK YAĞI: Son zamanlarda en çok fiyatları artan ürünlerden biriside Ayçiçek yağı oldu. 1 litrelik Ayçiçek yağı 22 liraya satışa çıkarıldı. Bunun yanında 5 litrelik pet şişelerdeki Ayçiçek yağı ise 105 liraya satışa çıkarıldı. Bunun yanında bakliyat ürünlerinde de Tarım Kredi Market, mükemmel bir indirim yaptı! Sizler Tarım Kredi Marketin indirimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız!


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11 Oca 2022 - 23:38 - Ekonomi

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Tarım Kredi Market'in İndirimlerine Dikkat! Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Ankara Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları mask
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