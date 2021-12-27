Önümüzdeki günlerde yaşamı beyazperde ile buluşacak olan Bergen sahne isimli sanatçı, sinemaseverlerin yakın markajına girdi. Acılar ile dolu yaşamı ile her dönem müzikseverleri yakından etkileyen Bergen, Farah Zeynep Abdullah ile yeniden hayat buldu. Sinemaseverlerin merakla beklediği “Acıların Kadını Bergen” isimli filmin yayınlanan fragmanın ardından gözler ise, Bergen’in yaşamına çevrildi. Peki, Bergen kimdir, aslen nerelidir? Bergen ne zaman, nasıl ve kaç yaşında öldü? Bergen neden öldürüldü? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!