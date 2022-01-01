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01 Oca 2022 - 18:35

2022 Yılında Bu Burçlar Milyoner Olacak! Paraya Para Demeyecek En Şanslı Burçlar Açıklandı! Köşeyi Dönecekler, Voleyi Vuracaklar…

Ocak ayına girmeye sayılı günler kalmışken; Milli Piyango bileti alanlar ise kendilerine çıkıp çıkmayacağını merak etmeye başladı. Kazanın tam tamına 120 milyon lira kazanacağı Milli Piyangonun çıkması yüksek olan burçları ise merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022 yılına girmeye sayılı günler kalmışken; şanslı olan burçlarda merak edildi. Peki, 2022 yılında Milli Piyango kazanması yüksek olan burçlar hangileri olacak? İşte en şanslı burçlar…