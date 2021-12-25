Sarılarak Sevgisini Gösteren Burç Hangisidir? İşte Oksitosin Ve Seratonin Hormanları Yükselmesi Buna Bağlı O Burç…
Her burcun insanı temas konusunda aynı şekilde düşünmüyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede soğuk ve temastan bile isteğe uzak dururken; bazı burcun insanları her derdini dokunarak ve sarılarak anlatıyor. Sizde sarılarak sevgisini gösteren burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı temas konusunda aynı şekilde düşünmüyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede soğuk ve temastan bile isteğe uzak dururken; bazı burcun insanları her derdini dokunarak ve sarılarak anlatıyor. Bu bağlamda adeta Zodyak kuşağının sevgi yumağı olan o burcun insanları da sevgisini her daim sarılarak gösteriyor. Oksitosin ve seratonin hormanları açısından inanılmaz şanslı insanlar olan o burçtaki kişiler, en ufak bir merhabalaşmayı bile kucaklaşmaya çevirebiliyor. Öte yandan o burcu görenler hayrete düşmeden edemiyor! Peki, sarılarak sevgisini gösteren burç hangisidir? İşte oksitosin ve seratonin hormanları bu duyguyla çalışan o burç…
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25 Ara 2021 - 21:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.