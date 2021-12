Sarılarak Sevgisini Gösteren Burç Hangisidir? İşte Oksitosin Ve Seratonin Hormanları Yükselmesi Buna Bağlı O Burç…

Her burcun insanı temas konusunda aynı şekilde düşünmüyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede soğuk ve temastan bile isteğe uzak dururken; bazı burcun insanları her derdini dokunarak ve sarılarak anlatıyor. Bu bağlamda adeta Zodyak kuşağının sevgi yumağı olan o burcun insanları da sevgisini her daim sarılarak gösteriyor. Oksitosin ve seratonin hormanları açısından inanılmaz şanslı insanlar olan o burçtaki kişiler, en ufak bir merhabalaşmayı bile kucaklaşmaya çevirebiliyor. Öte yandan o burcu görenler hayrete düşmeden edemiyor! Peki, sarılarak sevgisini gösteren burç hangisidir? İşte oksitosin ve seratonin hormanları bu duyguyla çalışan o burç…



