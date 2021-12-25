- 25 Ara 2021 - 21:05

Sarılarak Sevgisini Gösteren Burç Hangisidir? İşte Oksitosin Ve Seratonin Hormanları Yükselmesi Buna Bağlı O Burç…

Her burcun insanı temas konusunda aynı şekilde düşünmüyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede soğuk ve temastan bile isteğe uzak dururken; bazı burcun insanları her derdini dokunarak ve sarılarak anlatıyor. Sizde sarılarak sevgisini gösteren burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı temas konusunda aynı şekilde düşünmüyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede soğuk ve temastan bile isteğe uzak dururken; bazı burcun insanları her derdini dokunarak ve sarılarak anlatıyor. Bu bağlamda adeta Zodyak kuşağının sevgi yumağı olan o burcun insanları da sevgisini her daim sarılarak gösteriyor. Oksitosin ve seratonin hormanları açısından inanılmaz şanslı insanlar olan o burçtaki kişiler, en ufak bir merhabalaşmayı bile kucaklaşmaya çevirebiliyor. Öte yandan o burcu görenler hayrete düşmeden edemiyor! Peki, sarılarak sevgisini gösteren burç hangisidir? İşte oksitosin ve seratonin hormanları bu duyguyla çalışan o burç…


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25 Ara 2021 - 21:05 - Burç Haberleri

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