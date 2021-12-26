27 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 27 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmaları yeni haftada da devam ediyor. Yapılacak olan elektrik altyapısı çalışmalarının kesinti ortaya çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyu öncelikli gündemi halinde getiriyor. Peki, 27 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 27 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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