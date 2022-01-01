- 01 Oca 2022 - 18:52 G: 01 Oca 2022 - 18:58

Ankara'da en ucuz ayçiçek yağı hangi markette? Gimsa, Çağdaş, Şok, Migros ve A101'de Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu? Ankara'da En Ucuz Ayçiçek Yağı Nereden Alınır?

Dolar kurundan en hızlı etkilenen gıda ürünü olan ayçiçek yağı, döviz kurunun düşüşe geçmesi ile birlikte vatandaşların yeniden gündemine girdi. Yeni haftada yavaş yavaş etiketlere yansımaya başlayan döviz kurundaki düşüş, ayçiçek yağını da düşürdü. Sizde güncel kur ile birlikte düşüşe geçen ayçiçek yağı fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Dolar kurundan en hızlı etkilenen gıda ürünü olan ayçiçek yağı, döviz kurunun düşüşe geçmesi ile birlikte vatandaşların yeniden gündemine girdi. Yeni haftada yavaş yavaş etiketlere yansımaya başlayan döviz kurundaki düşüş, ayçiçek yağını da düşürdü. Öte yandan zincir Peki, ayçiçek yağı fiyatları Tarım Kredi’de ne kadar oldu? Gimsa, Çağdaş, Şok, Migros ve A101'de ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları indi mi? İşte, detaylar…

Dolar kurunda yaşanan düşüş nedeniyle indirim yapılması beklenen ayçiçek yağı fiyatları, zincir marketlerde yeniden değişti. O marketlerden biri olan Tarım Kredi, kendi markası olan yağ ürününe yeni bir fiyat belirledi.

Peki, ayçiçek yağı fiyatları Tarım Kredi Kooparatif Marketleri’nde ne kadar oldu?

1 LT Ayçiçek Yağı 22.95 TL

5 LT Ayçiçek Yağı Teneke 115 TL

5 LT Ayçiçek Yağı 105 TL

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Zincir marketlerinin tamamı, bu hafta itibariyle ayçiçek yağı fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki,  A101'de Ayçiçek yağı ne kadar? 

1 LT TORKU Ayçiçek Yağı 42.90 TL

1 LT SIRMA Ayçiçek Yağı 38.90 TL

2 LT SIRMA Ayçiçek Yağı 67.95 TL

5 LT SIRMA Ayçiçek Yağı 124.90 TL

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Zincir marketlerinin tamamı, bu hafta itibariyle ayçiçek yağı fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki,  MİGROS'da Ayçiçek yağı ne kadar? 

1 LT MİGROS Ayçiçek Yağı 25.90 TL

2 LT MİGROS Ayçiçek Yağı 49.90 TL

5 LT TURNA Ayçiçek Yağı124.90 TL

Detaylar diğer sayfada!

Zincir marketlerinin tamamı, bu hafta itibariyle ayçiçek yağı fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki,  ŞOK'da Ayçiçek yağı ne kadar? 

5 LT EVİN Ayçiçek Yağı109.90 TL

Zincir marketlerinin tamamı, bu hafta itibariyle ayçiçek yağı fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki,  ÇAĞDAŞ'da Ayçiçek yağı ne kadar? 

2 LT YUDUM Ayçiçek Yağı 64.50 TL

5 LT ORKİDE Ayçiçek Yağı124.90 TL

5 LT YUDUM Ayçiçek Yağı139.50 TL

5 LT ABALI Ayçiçek Yağı109.90 TL

5 LT BİRYAĞ Ayçiçek Yağı129.50 TL

Detaylar diğer sayfada!

Zincir marketlerinin tamamı, bu hafta itibariyle ayçiçek yağı fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki,  GİMSAda Ayçiçek yağı ne kadar? 

1LT YUDUM Ayçiçek Yağı 29.90 TL

5 LT YUDUM Ayçiçek Yağı129.90 TL

5 LT ABALI Ayçiçek Yağı109.50 TL

Detaylar diğer sayfada!

Geçtiğimiz iki hafta boyunca hızla yükselen döviz kuru, ilk olarak market etiketlerine yansıdı. Artan fiyatlar ile birlikte ayçiçek yağına gelen zam, vatandaşların cebini yakmaya başlamıştı ki, döviz kurunda sert bir düşüş başladı. Bunun üzerine ise, ayçiçek yağının fiyatlarının güncel durumu merak edilmeye başlandı. Peki, ayçiçek yağı fiyatları indi mi? Merak ile takip edilen ayçiçek yağı fiyatlarına dövizdeki düşüşün ardından indirim gelmeye başladı.

Peki, ayçiçek yağı fiyatları Tarım Kredi Kooparatif Marketleri’nde ne kadar oldu?

1 LT Ayçiçek Yağı 22.95 TL

5 LT Ayçiçek Yağı Teneke 115 TL

5 LT Ayçiçek Yağı 105 TL

Detaylar diğer sayfada!

01 Oca 2022 - 18:52 - Ekonomi

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