- 27 Ara 2021 - 13:54 G: 27 Ara 2021 - 14:12

Masterchef Burcu ve Mert’in İlişkisi İfşalandı! Tam 10 Yıl Önce Öyle Bir Şey Yaşamışlar Ki… Mehmet Şef Delirdi, Tesadüfün Böylesi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Burcu ve Mert’in ilişkisi resmen ifşalandı! Tam 10 yıl önce öyle bir şey yaşamışlar ki, Mehmet Şef duydukları karşısında adeta delirdi. Birçok kişi ise bu durum hakkında; “Tesadüfün böylesi” yorumunda bulundular. Peki, Mert Yılmaz ve Burcu Önal arasında nasıl bir ilişki varmış?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Masterchef yarışmasından bir isim daha elendi. Mert, Hasan ve Burcu’dan daha başarısız yemek çıkararak elenen isim olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu durumundan ardından Burcu Önal, Mert Yılmaz’la olan ilişkisini resmen açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2021 - 13:54 Ankara- Yaşam

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