Her açıdan farklı farklı sorunlar ile karşılaşacak olan burçları, sağlık konusunda da yeni yılda birtakım gelişmeler bekliyor. Sağlığına dikkat etmemesi halinde 2022 yılında çok üzülecek olan o burçlar, kötü gelişmeler ile bir hayli sarsılacağa benziyor. Yeni yılda her şeyden önce sağlıklarına dikkat etmesi gereken o burçları görenler ise, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, 2022 yılında hangi burçlar sağlığına dikkat etmeli? İşte burçlara göre hastalıklar listesi…



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