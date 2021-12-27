Melis Sütşurup Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Mustafa Sandal İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Mustafa Sandal, geçtiğimiz gün hayranlarına müjdeli bir isim verdi. Geçtiğimiz gün yayınlanan klipi ile müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çeken Mustafa Sandal ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Mustafa Sandal, geçtiğimiz gün hayranlarına müjdeli bir isim verdi. Geçtiğimiz gün yayınlanan klipi ile müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çeken Mustafa Sandal, verdiği müjde ile de hayranlarını bir hayli sevindirdi.
Evlilik hazırlığında olan Mustafa Sandal’ın yaşı ise, hayranlarını şaşırtan en önemli detay oldu. Peki, Mustafa Sandal kaç yaşında? Mustafa Sandal kimdir, aslen nereli? Mustafa Sandala evli mi, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
27 Ara 2021 - 23:41 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.