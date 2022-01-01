- 01 Oca 2022 - 13:25 G: 01 Oca 2022 - 13:26

Ankara Hamsi Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da 1 Ocak 2022 Güncel Balık Fiyatları Ne Oldu? İşte Ankara Ulus Hali Hamsi, İstavrit Palamut Balık Fiyatları

Ankara’da 1 Ocak 2022 Güncel Balık Fiyatları Ne Oldu? Başkent Ankaralıların uygun fiyata ve taze balıklara kolaylıkla ulaşabildiği Ankara Ulus Hali, fiyatlarını her gün güncelleyip, kamuoyu ile paylaşıyor. Bugünün fiyatlarını da belirlemiş olan Ankara Ulus Hali balıkçılarından güncel fiyatlar haberimizde...

Ankara’da 1 Ocak 2022 Güncel Balık Fiyatları Ne Oldu?  Başkent Ankaralıların uygun fiyata ve taze balıklara kolaylıkla ulaşabildiği Ankara Ulus Hali, fiyatlarını her gün güncelleyip, kamuoyu ile paylaşıyor. Bugünün fiyatlarını da belirlemiş olan Ankara Ulus Hali balıkçıları, 1 Ocak 2022 Pazartesi günü balıkların ne kadar olduğunu vatandaşlara merak ettiriyor. Öte yandan bugünün balık fiyatlarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki, Ankara Hamsi fiyatları ne kadar? Ankara’da 1 Ocak 2022 güncel balık fiyatları ne oldu? İşte Ankara Ulus Hali hamsi, istavrit balık fiyatları…


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01 Oca 2022 - 13:25 - Yaşam

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