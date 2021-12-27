- 27 Ara 2021 - 15:55 G: 27 Ara 2021 - 16:11

Kardeşlerim Dizisine Bir Veda Daha! Kardeşler Paramparça Kaldı! Kadir’den Sonra O İsimde Yürekleri Yakıp Yıktı! “Hoşça Kal…”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde bir vedanın daha yaşanacağı ortaya çıktı! Kardeşleri paramparça eden bu vedanın ardından “Hoşça kal” yorumları da arka arkaya geldi. Kadir’den sonra yürekleri yakıp yıkacak bir veda daha gerçekleştirecek olan Kardeşlerim dizisinde yürekler paramparça oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi günü yayınlanmıştı. Hem eğlendiren, hem de güldüren Kardeşlerim dizine 29. Bölümde veda eden Kadir, yürekleri yakıp yıkmıştı. Hayata bir daha gözlerini açmayan Kadir’in ardından bir veda daha gerçekleşti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2021 - 15:55 Ankara- Dizi Fragmanları

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