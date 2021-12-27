Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Ara 2021 - 15:55

Kardeşlerim Dizisine Bir Veda Daha! Kardeşler Paramparça Kaldı! Kadir’den Sonra O İsimde Yürekleri Yakıp Yıktı! “Hoşça Kal…”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde bir vedanın daha yaşanacağı ortaya çıktı! Kardeşleri paramparça eden bu vedanın ardından “Hoşça kal” yorumları da arka arkaya geldi. Kadir’den sonra yürekleri yakıp yıkacak bir veda daha gerçekleştirecek olan Kardeşlerim dizisinde yürekler paramparça oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…