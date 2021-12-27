Astronot Maaşı 2022 Ne Kadar? Astronot Ne Kadar Maaş Alıyor? Astronot Olmak İçin Kaç Yıl Okumak Gerekir?

Geleceğin mesleklerinden biri sayılan ve günümüzdeki oldukça uçuk rakamlara çalışan astronotlar, şimdilerde her gencin hayalini oluşturuyor. Kazandıkları paranın yanı sıra toplumdaki saygınlığı ile de gençleri cezbeden bir meslek olan astronotların 2022 yılında alacağı maaş ise, herkesi şaşırtıyor. Öte yandan astronot olabilmek için belli bir yıl eğitim alma şartı aranıyor! Peki, astronot maaşı 2022 ne kadar? Astronot ne kadar maaş alıyor? Astronot olmak için kaç yıl okumak gerekir? İşte, detaylar…