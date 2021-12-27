Başhemşire Maaşları 2022 Ne Kadar? Sözleşmeli Başhemşire Maaşları Ne Kadar? Başhemşire Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Bir süre önce grev yapan sağlık çalışanları, 2022 yılında alacakları maaşları çok merak ediyor. O sağlık çalışanlarından biri olan başhemşireler ise, 2022 yılında alacakları maaş ile ilgili müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan almış bulunuyor. Bunun üzerine gözlerine Ankara’ya çeviren başhemşireler dört gözle zamlı maaşlarını bekliyor! Peki, başhemşire maaşları 2022 ne kadar? Sözleşmeli başhemşire maaşları ne kadar? Başhemşire olmak için ne yapmak gerekir? İşte, detaylar…



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