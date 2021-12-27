Her burcun insanının karakteristik özellikleri birbirine göre değişebiliyor. Bazı burcun insanı karşısındaki kişiye adeta koşarken; bazı burcun insanları erişilmesi zor ve güzel insanlar olarak biliniyor. Bunun yanı sıra adeta kainatın güzellerini bile kıskandıracak kadar güzel olan o burcun fiziksel özellikleri herkesi etkilemeyi başarıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en güzel burçlarından biri olan o burcu duyanlar, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, erişilmesi zor güzel olan burç hangisidir? İşte kainat güzellerinin bile kıskandığı o burç…



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