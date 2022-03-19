Bedduası Çok Pis Tutan Burçlar Hangisidir? İşte Bedduaları Kesin Tesir Eden O Burçlar…

Her burcun kişilere sağladığı birtakım karakteristik özelliklerin olduğu günümüzde artık kabul edilen astrolojik gerçeklerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak, burçların her geçen gün etkiledikleri alanların daha geniş olduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlanmaya devam ediyor.

Özellikle son yapılan araştırmalar, burçların kişilerin ettiği dualar ve beddualar üzerinde biri etkili olduğunu gösteriyor. Öte yandan bedduası çok pis tutan ve asla yanlış yapılmaması gereken o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, bedduası çok pis tutan burçlar hangisidir? İşte yanlış yapılmayacak o burçlar…



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