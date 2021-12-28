Hangi Burç Ay Çiçeği Gibidir? İşte Yüzü Gülerek Sürekli Sevgiliye Bakan O Burç…

Burçlar, insanların karakteristik özelliklerini belirlediği gibi insanların ilişkilerinde sergileyecekleri tavırlar üzerinde de inanılmaz derecede etkili oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, sevgililerine her zaman mesafeli iken; bazı burcun insanları, sevgililerini adeta pamuklara sarıp sarmalıyor.

Aşk yaşamlarında adeta bir ayçiçeğine dönüşen o burcun insanlarının yüzü ise, hep sevgililerine dönük oluyor. Öte yandan Zodyak kuşağının sadık aşıklarını görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç ay çiçeği gibidir? İşte yüzü sürekli sevgiliye dönük o burç…



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