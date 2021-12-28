Hangi Burç Ay Çiçeği Gibidir? İşte Yüzü Gülerek Sürekli Sevgiliye Bakan O Burç…
Burçlar, insanların karakteristik özelliklerini belirlediği gibi insanların ilişkilerinde sergileyecekleri tavırlar üzerinde de inanılmaz derecede etkili oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, sevgililerine her zaman mesafeli iken; bazı burcun insanları, sevgililerini adeta pamuklara sarıp sarmalıyor. Sizde Ay Çiçeği gibi burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Burçlar, insanların karakteristik özelliklerini belirlediği gibi insanların ilişkilerinde sergileyecekleri tavırlar üzerinde de inanılmaz derecede etkili oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, sevgililerine her zaman mesafeli iken; bazı burcun insanları, sevgililerini adeta pamuklara sarıp sarmalıyor.
Aşk yaşamlarında adeta bir ayçiçeğine dönüşen o burcun insanlarının yüzü ise, hep sevgililerine dönük oluyor. Öte yandan Zodyak kuşağının sadık aşıklarını görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç ay çiçeği gibidir? İşte yüzü sürekli sevgiliye dönük o burç…
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28 Ara 2021 - 20:55 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.