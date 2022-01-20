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20 Oca 2022 - 23:58

Nursel Ergin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Pınar Deniz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer

Gelinim Mutfakta isimli yarışma programı, bu hafta Nursel Ergin ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gün stüdyoda yaşanan duygu dolu anlarda kendisini tutamayan ünlü isim Nursel Ergin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...