- 28 Ara 2021 - 11:59 G: 28 Ara 2021 - 12:01

Scooter Kaldırımda Kullanılır Mı? Ankara’da Yaş Sınırı ve Hız Sınırı Kaç? Elektrikli Scooter Cezası 2022 Nelerdir?

Hızlı ve pratik olmaları nedeniyle günümüzde pek çok kişinin kullanmayı tercih ettiği scooterlar, her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor. Scooter kullanan kişilerin ise bilmesi gereken temel şeyler haberimizde...

Hızlı ve pratik olmaları nedeniyle günümüzde pek çok kişinin kullanmayı tercih ettiği scooterlar, her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor. Scooter kullanan kişilerin ise bilmesi gereken temel şey, scooter kullanmanın kurallarının yeni bir yönetmelik ile tekrardan düzenlendiği oluyor. Peki, Scooter kaldırımda kullanılır mı, yaş sınırı kaç? Ankara’da hız sınırı kaç? Elektrikli scooter cezası 2022 nelerdir? İşte, detaylar…

28 Ara 2021 - 11:59 - Yaşam

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