Scooter Kaldırımda Kullanılır Mı? Ankara’da Yaş Sınırı ve Hız Sınırı Kaç? Elektrikli Scooter Cezası 2022 Nelerdir?
Hızlı ve pratik olmaları nedeniyle günümüzde pek çok kişinin kullanmayı tercih ettiği scooterlar, her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor. Scooter kullanan kişilerin ise bilmesi gereken temel şeyler haberimizde...
Hızlı ve pratik olmaları nedeniyle günümüzde pek çok kişinin kullanmayı tercih ettiği scooterlar, her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor. Scooter kullanan kişilerin ise bilmesi gereken temel şey, scooter kullanmanın kurallarının yeni bir yönetmelik ile tekrardan düzenlendiği oluyor. Peki, Scooter kaldırımda kullanılır mı, yaş sınırı kaç? Ankara’da hız sınırı kaç? Elektrikli scooter cezası 2022 nelerdir? İşte, detaylar…
28 Ara 2021 - 11:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.