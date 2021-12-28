Burcu Binici Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Basketbolcu Sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde yaptığı o hareket ile magazin basının gündeminden bir türlü düşmeyen Burcu Binici, hayranlarını meraklandırmaya başladı. Özel yaşamı ile magazin basınına bomba gibi düşen Burcu Binici ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Şimdilerde yaptığı o hareket ile magazin basının gündeminden bir türlü düşmeyen Burcu Binici, hayranlarını meraklandırmaya başladı. Özel yaşamı ile magazin basınına bomba gibi düşen Burcu Binici, yaşı ile ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Burcu Binici kaç yaşında? Burcu Binici kimdir, aslen nereli? Burcu Binici sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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28 Ara 2021 - 21:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.