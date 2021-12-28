Kıskanınca Çıldıran Burçlar Hangisidir? İşte Güven Sorunu Yaşayan O Burçlar…
Her burcun insanı mutluluktan üzüntüye, sevgiden kıskançlığa gibi her duyguda birbirinden farklı tepkiler verebiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, sevgililerini asla kıskanmazken; bazı burcun insanları, kıskanınca adeta çıldırıyor. Sizde Kıskanınca Çıldıran Burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı mutluluktan üzüntüye, sevgiden kıskançlığa gibi her duyguda birbirinden farklı tepkiler verebiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, sevgililerini asla kıskanmazken; bazı burcun insanları, kıskanınca adeta çıldırıyor. Güven sorunu yaşamaları nedeniyle sevdiklerinden her daim şüphe duyan o burcun insanları, ilişkilerinde sık sık karşı tarafı bunaltabiliyor. Öte yandan güven sorunu yaşamaları nedeniyle kıskanınca gözü dönen o burcun insanlarını görenler, şaşırmadan edemiyor! Peki, kıskanınca çıldıran burçlar hangisidir? İşte güven sorunu yaşayan o burçlar…
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28 Ara 2021 - 11:43 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.