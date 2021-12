Her burcun insanı mutluluktan üzüntüye, sevgiden kıskançlığa gibi her duyguda birbirinden farklı tepkiler verebiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, sevgililerini asla kıskanmazken; bazı burcun insanları, kıskanınca adeta çıldırıyor. Güven sorunu yaşamaları nedeniyle sevdiklerinden her daim şüphe duyan o burcun insanları, ilişkilerinde sık sık karşı tarafı bunaltabiliyor. Öte yandan güven sorunu yaşamaları nedeniyle kıskanınca gözü dönen o burcun insanlarını görenler, şaşırmadan edemiyor! Peki, kıskanınca çıldıran burçlar hangisidir? İşte güven sorunu yaşayan o burçlar…



Detaylar diğer sayfada!