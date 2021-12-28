Ekranların İddialı Dizisinden şok eden sezon finali geldi!

Çarpıcı senaryosuyla büyük ilgi toplayan #Etkileyici, bu Pazar akşamı sezon finali yaptı. Uzun süredir hak mücadelesi veren influencer Leyla Demir ile ünlü futbolcu Emre Kunda nihayet mahkeme salonunda karşı karşıya geldi.

Hiç beklenmedik birinden son anda gelen bir kanıt, davanın seyrini tamamen değiştirdi. Sonrasında gelişen olaylar ise, izleyicilerde adeta şok etkisi yarattı!

GAİN’in olay yaratan dizisi #Etkileyici, hiç beklenmedik gelişmelerin birbirini kovaladığı son iki bölümüyle şok edici bir sezon finali yaptı. Leyla, bir önceki hafta avukatı Melih ile yazışmasında, adeta intikam yemini etmişti. Emre Kunda ile aralarındaki savaşta haklının kim olduğunu ortaya çıkarmak için kolları sıvayan ikili, bu hafta mahkemeye sunabilecekleri bir ipucu bulmak için her yolu denedi. Tam ümitlerin tükendiği anda ortaya çıkan beklenmedik kanıt bir anda olayların ve duruşmanın seyrini tamamen değiştirdi.

O gece yaşananları apaçık ortaya seren bu bomba gibi kanıtın ardından Leyla, uzun süredir verdiği haklı mücadelenin sonuna geldiğini düşündü. Ancak kanıtı kendisine ulaştıran gizli isim, Leyla’yı dönüşü olmayan karanlık bir yola sürükleyecekti.

Dizinin hayranları tarafından Leyla’nın akıbetinin ne olacağına dair tartışmalar sürüyor. Gözler, yeni sezon haberi için GAİN’e çevrilmiş durumda.

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#Etkileyici, ismi popüler futbolcu Emre Kunda ile bir skandala karışan influencer Leyla’nın, toplum ve basın tarafından linçe uğramasını konu ediniyor.

Emre Kunda’nın geri adım atmamasıyla büyüyen olaylarla haksızlığa uğrayan Leyla, yaşadığı linç karşısında korkup geri adım atmayarak kendi bildiği yolu savunuyor ve toplumun ona dayattığı kadın rollerini reddederek kendi tarzında mücadele etmeyi seçiyor.

Leyla ve Emre karakterlerine iki genç ve başarılı oyuncu, Aslıhan Malbora ve Bertan Asllani hayat veriyor. Yönetmenliğini Hande Türkel, yapımcılığını Murat Cemcir üstlendiği #Etkileyici’nin çarpıcı senaryosunu ise Murat Kepez ve Zeynep Koçak kaleme aldı.