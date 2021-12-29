Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Ara 2021 - 13:24

Sadakatsiz Dizisinden Herkesi Şok Eden Ayrılık! Asya ve Volkan İçin Her Şey Bitti! Görenler Dondu Kaldı...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ani bir ayrılık gelişti. Başrol oyuncunun kalbi dururken; Volkan ve Asya içinde her şey bitti. Yeni bölüm fragmanını yayınlayan Sadakatsiz dizisinin bir önceki bölümüyle yeni bölümü arasında bir alaka bulunmadı. Seyircilere güldüren bu ayrılık; dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…