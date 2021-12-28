Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Ara 2021 - 21:46

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finale mi Yürüyor? Bir Değil Tam İki Oyuncudan Ayrılık Haberi! Züleyha Şimdi Hapı Yuttu! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde çekimler tamamen durduruldu. Bir değil tam tamına iki ayrılığın yaşanacağı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha’nın hapı yuttuğu konuşulmaya başlandı. Ağızları açık bırakan bu olaylar ise sosyal medyanın konusu oldu.