28 Ara 2021 - 21:46 Güncelleme: 28 Ara 2021 - 21:55
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finale mi Yürüyor? Bir Değil Tam İki Oyuncudan Ayrılık Haberi! Züleyha Şimdi Hapı Yuttu! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde çekimler tamamen durduruldu. Bir değil tam tamına iki ayrılığın yaşanacağı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha’nın hapı yuttuğu konuşulmaya başlandı. Ağızları açık bırakan bu olaylar ise sosyal medyanın konusu oldu.
Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölüm için ise çalışmalar durdurulmuştu. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# bir zamanlar çukurova dizi, bir zamanlar çukurova izle, atv bir zamanlar çukurova, atv, bir zamanlar çukurova, atv bir zamanlar çukurova dizisi, atv bir zamanlar çukurova dizisinde neler yaşandı, atv canlı izle, bir zamanlar çukurova züleyha, ATV canlı yayın, Bir Zamanlar Çukurova hangi kanalda, hilal altınbilek, vahide perçin, atv canlı bir zamanlar çukurova, Uğur Güneş, bir zamanlar çukurova demir, bir zamanlar çukurova oyuncuları, ümit kahraman
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.