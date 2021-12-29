Masterchef Pelin Zaman Bambaşka Birisi Oldu! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu, Açıldı Saçıldı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına geçtiğimiz aylarda vedasını duyurmuştu. Yarışma içerisinde Danilo Şefle, Hasan Biltekin’le ve Emre Büber’le anılmıştı. Güzelliğiyle Masterchef yarışmasına damgasını vuran Pelin Zaman, Hasan Biltekin ve Emre Büber hakkında çıkan iddialara “Benim onlar kardeşim gibi. Kardeşimden daha küçük onlar hatta” yorumunda bulunmuştu. Danilo Şef ile çıkan iddialara ise “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” cevabını veren Pelin Zaman, dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise göğüs dekolteli paylaşımıyla nefesleri resmen kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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