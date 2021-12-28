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28 Ara 2021 - 14:55

Yasak Elma Dizisinde Her Şey Birbirine Girdi! Yıldız’ın İntikamı 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak! Kumru Hayatının Dayağını Yiyebilir…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da her şey birbirine girdi. Yıldız’ın intikamı 8,9 şiddetinde deprem yaratırken; Kumru’nun da hayatının dayağını yiyeceği konuşulmaya başlandı. Milyonları şok eden bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Yıldız’ın intikamı belli oldu mu?