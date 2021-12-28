Yasak Elma Dizisinde Her Şey Birbirine Girdi! Yıldız’ın İntikamı 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak! Kumru Hayatının Dayağını Yiyebilir…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da her şey birbirine girdi. Yıldız’ın intikamı 8,9 şiddetinde deprem yaratırken; Kumru’nun da hayatının dayağını yiyeceği konuşulmaya başlandı. Milyonları şok eden bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Yıldız’ın intikamı belli oldu mu?
Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Şevval Sam gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dengeleri değiştiren Yasak Elma dizisinde Kumru’nun son hamlesi Yıldız’ı çok fena bir şekilde tetikledi. Halen Çağatay’a aşık olan Yıldız’ın gözlerinin önünde yapılan hamle sinirlerin bozulmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.