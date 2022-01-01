- 01 Oca 2022 - 15:35

Fahriye Evcen’in 20 Yaşındaki Hali Merak Uyandırdı: Gören, Duyan Şaştı Kaldı! Aradan Sadece 15 Yıl Geçmiş Ama Bambaşka Birisine Dönmüş…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’in 20 yaşlardaki hali büyük olay yarattı. Görenin, duyanın ve bakanın bambaşka birisiyle karşılaştığı görsel, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aradan sadece 15 yıl geçmesine rağmen bambaşka birisine dönüşen Fahriye Evcen, “Yok Artık” dedirtti. İşte Fahriye Evcen’in 20’li yaşları…

TRT1 ekranlarında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, gündeminde konuşulan isimlerinden birisi oluyor. Hem güzelliğiyle, hem de tarzıyla çok konuşulan Fahriye Evcen, nefesleri resmen kesti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir fotoğrafın ortaya çıkması; Fahriye Evcen sevenlerini de şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar...

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01 Oca 2022 - 15:35 Ankara- Yaşam

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