- 29 Ara 2021 - 10:55 G: 29 Ara 2021 - 11:12

Masterchef Serhat’tan Kupa Alındı, Barbaros’a Verildi! Her Şey Dün Açıklandı, Stüdyo Alaşağı Oldu! Aylarca Ödülü Vermemişlerdi, Sebebi Ortaya Çıktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Serhat’tan şampiyonluk kupası alındı ve Barbaros’a verildi! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Stüdyoyu alaşağı eden bu durumun arkasından Serhat Doğramacı’ya aylardır ödülün neden verilmediği ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Kırmızı ve Mavi takım kıyasıya bir mücadele verdiler. Mavi takım ise Kırmızı takımı darmaduman etti. İlk etap bittikten sonra ise eski yarışmacılardan oluşan ikinci etap başladı. Serhat, Barbaros, Emir, Özgül, Ayyüce ve Sefa’dan oluşan eski ekip; yeni bölümü coşturdular. Tam da o sırada Serhat’tan ödülün alındığı ve Barbaros’a verildiği ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2021 - 10:55 Ankara- Magazin

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