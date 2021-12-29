- 29 Ara 2021 - 13:17 G: 29 Ara 2021 - 13:21

Sevgiliye Tek Taş Yüzük Ne Zaman Alınır, Kaç Karat Olmalı? Evlilik Teklifi Yüzüğü Nasıl Olmalıdır?

Yavaş yavaş kış aylarını geride bırakmaya başladığımız şu günlerde, çiftler yeniden evlilik hazırlıklarına başlıyor. Bir evliliğin en güzel kısmı olan evlilik teklifi ise, tektaş yüzüğü günümüzde zorunlu hale getirmiş bulunuyor. Sizde Sevgilinize Tek Taş Yüzük almayı düşünüyorsanız işte size detaylar...

Yavaş yavaş kış aylarını geride bırakmaya başladığımız şu günlerde, çiftler yeniden evlilik hazırlıklarına başlıyor. Bir evliliğin en güzel kısmı olan evlilik teklifi ise, tektaş yüzüğü günümüzde zorunlu hale getirmiş bulunuyor. Öte yandan sevgililerine tektaş yüzük alacak olanlar, neye göre ve nasıl seçim yapacağını merak ediyor. Peki, sevgiliye tek taş yüzük ne zaman alınır, kaç karat olmalı? Evlilik teklifi yüzüğü nasıl olmalıdır? İşte, detaylar…

29 Ara 2021 - 13:17 - Yaşam

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