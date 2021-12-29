Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı Erhan Ufak Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Necati Şaşmaz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Ekranların bir dönem efsane yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi, pek çok ismin popüler hale gelmesini sağladı. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz’ın da ilk dizisi olan Kurtlar Vadisi, oyuncu kadrosunda yer alan pek çok ismin de ilk dizisi oldu. Sizde Kurtlar Vadisi'nin Güllüsü merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ekranların bir dönem efsane yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi, pek çok ismin popüler hale gelmesini sağladı. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz’ın da ilk dizisi olan Kurtlar Vadisi, oyuncu kadrosunda yer alan pek çok ismin de ilk dizisi oldu. O isimlerden biri olan ve Kurtlar Vadisi dizisinde “Güllü Erhan” karakterine hayat veren Erhan Ufuk’un yeni hali ve yaşı herkesi şaşırttı! Peki, Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı Erhan Ufak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Erhan Ufuk şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
29 Ara 2021 - 13:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.