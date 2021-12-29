- 29 Ara 2021 - 16:28 G: 29 Ara 2021 - 16:48

Masterchef Kahini Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Şampiyonu İfşa Etti! Öyle Bir İsim Açıkladı Ki, Televizyonlar Kırılacak! “Benim İçin Masterchef Bitti!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’i sık sık ifşalayan Kahin, durmak nedir bilmedi ve Masterchef Şampiyonunu açıkladı! Öyle bir isim açıkladı ki, görenler resmen delirdi ve eğer o ismin şampiyon olursa televizyonu kıracağını dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında; “Benim İçin Masterchef bitti” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan ve “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterhcef’in her bölümü büyük bir olayla bitiyor. Dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ise Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele verilmişti. Şimdi ise şampiyon resmen ortaya çıktı. İşte aylar süreç sonunda ortaya çıkan Masterchef yarışmasının bu sezonki şampiyonu…

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29 Ara 2021 - 16:28 Ankara- Magazin

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