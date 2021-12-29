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29 Ara 2021 - 16:28

Masterchef Kahini Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Şampiyonu İfşa Etti! Öyle Bir İsim Açıkladı Ki, Televizyonlar Kırılacak! “Benim İçin Masterchef Bitti!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’i sık sık ifşalayan Kahin, durmak nedir bilmedi ve Masterchef Şampiyonunu açıkladı! Öyle bir isim açıkladı ki, görenler resmen delirdi ve eğer o ismin şampiyon olursa televizyonu kıracağını dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında; “Benim İçin Masterchef bitti” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…