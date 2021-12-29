Masterchef Kahini Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Şampiyonu İfşa Etti! Öyle Bir İsim Açıkladı Ki, Televizyonlar Kırılacak! “Benim İçin Masterchef Bitti!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’i sık sık ifşalayan Kahin, durmak nedir bilmedi ve Masterchef Şampiyonunu açıkladı! Öyle bir isim açıkladı ki, görenler resmen delirdi ve eğer o ismin şampiyon olursa televizyonu kıracağını dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında; “Benim İçin Masterchef bitti” yorumlarında bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan ve “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterhcef’in her bölümü büyük bir olayla bitiyor. Dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ise Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele verilmişti. Şimdi ise şampiyon resmen ortaya çıktı. İşte aylar süreç sonunda ortaya çıkan Masterchef yarışmasının bu sezonki şampiyonu…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.