İbo Show’un Konukları Belli Oldu! Yılbaşında Öyle İsimler Geliyor Ki, Acun Ilıcalı Mosmor Olacak! Tv8 Komple Kapanabilir…
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un konukları resmen belli oldu. Haziran ayından beri ekranlarda olmayan başarılı yapım; yılbaşı gecesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte gelen konukları görenler “TV8 komple kapanacak! Acun Ilıcalı boşuna O Ses Türkiye’ye uğraşıyor. Mosmor olacak” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
9 yıl aradan sonra sevenleriyle ilk kez İbo Show’da buluşan İbrahim Tatlıses, her bölüme damgasını vurmuştu. Birbirinden özel konukları ağırlayan İbrahim Tatlıses, eğlenceli anların altını çizmişti. Konuklarıyla çok özel konulardan konuşan Tatlıses, yılbaşı içinde çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz seneye girerken çağırdığı birçok ismi yeniden konuk olarak ağırlayan İbrahim Tatlıses, gündeme bomba gibi düştü. Peki, İbo Show’un konukları kimler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.