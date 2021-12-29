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29 Ara 2021 - 19:12

Survivor İsmail Balaban Eski Nişanlısı Hakkında İlk Kez Konuştu! “Yılan” Denilmişti, İsmail Balaban Ortalığı İnletti! İlayda Şeker Sinir Krizi Geçirecek!

Tv8 ekranlarında yer alan Survivor yarışmasıyla gündeme gelen İsmail Balaban, eski nişanlısı hakkında ilk kez konuştu. Survivor yarışmasında çatırdayan bir ilişki içerisine düşen İsmail Balaban annesinden; nişanlısı hakkında “O kız bir yılan” sözlerini duyan İsmail Balaban, açıklamasıyla ortalığı inletti. İlayda Şeker hakkında da açıklama yapan İsmail Balaban’ın sevgilisinin sinir krizi geçireceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.