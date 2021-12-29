Survivor İsmail Balaban Eski Nişanlısı Hakkında İlk Kez Konuştu! “Yılan” Denilmişti, İsmail Balaban Ortalığı İnletti! İlayda Şeker Sinir Krizi Geçirecek!
Tv8 ekranlarında yer alan Survivor yarışmasıyla gündeme gelen İsmail Balaban, eski nişanlısı hakkında ilk kez konuştu. Survivor yarışmasında çatırdayan bir ilişki içerisine düşen İsmail Balaban annesinden; nişanlısı hakkında “O kız bir yılan” sözlerini duyan İsmail Balaban, açıklamasıyla ortalığı inletti. İlayda Şeker hakkında da açıklama yapan İsmail Balaban’ın sevgilisinin sinir krizi geçireceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasından şampiyon olarak çıkan İsmail Balaban, şimdi ise ilişkileri hakkında konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.