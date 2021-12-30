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30 Ara 2021 - 21:32

Bartu Küçükçağlayan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Merve Küçükçağlayan İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…

Solistliğini yaptığı Büyük Ev Ablukada isimli grup ile verdiği son konserinde sahneye etek ile çıkan ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan, herkesin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Tüm sosyal medyayı sallayan o görüntülerin ardından hayranları tarafından mercek altına alınan Bartu Küçükçağlayan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...