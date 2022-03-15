Yerli Otomobil TOGG'un Fiyatı Merak Uayndırdı! TOGG Ne Kadar Olacak? 2022 TOGG Araba Suv Fiyatları Ne Kadar?
Herkesin üretimini dört gözle beklediği yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. Üretimine başlandığı öğrenilen TOGG’un yollara ne zaman çıkacağı TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş tarafından açıklandı. Fiyatları ile de bir hayli otomobil severleri meraklandıran yerli otomobil TOGG ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Herkesin üretimini dört gözle beklediği yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. Üretimine başlandığı öğrenilen TOGG’un yollara ne zaman çıkacağı TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş tarafından açıklandı.
Fiyatları ile de bir hayli otomobil severleri meraklandıran yerli otomobil TOGG’un fiyatlarına dair ilk açıklama da yine TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş’tan geldi. O rakamı duyan otomobil severler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? İşte, TOGG araba fiyatları…
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15 Mar 2022 - 23:38 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.