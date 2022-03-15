- 15 Mar 2022 - 23:38

Yerli Otomobil TOGG'un Fiyatı Merak Uayndırdı! TOGG Ne Kadar Olacak? 2022 TOGG Araba Suv Fiyatları Ne Kadar?

Herkesin üretimini dört gözle beklediği yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. Üretimine başlandığı öğrenilen TOGG’un yollara ne zaman çıkacağı TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş tarafından açıklandı. Fiyatları ile de bir hayli otomobil severleri meraklandıran yerli otomobil TOGG ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Herkesin üretimini dört gözle beklediği yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. Üretimine başlandığı öğrenilen TOGG’un yollara ne zaman çıkacağı TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş tarafından açıklandı.

Fiyatları ile de bir hayli otomobil severleri meraklandıran yerli otomobil TOGG’un fiyatlarına dair ilk açıklama da yine TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş’tan geldi. O rakamı duyan otomobil severler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? İşte, TOGG araba fiyatları…

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15 Mar 2022 - 23:38 - Gündem

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