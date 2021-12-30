Manga Grubu’nun Solisti Ferman Akgül Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Bettina Kuperman İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…
Manga Grubu’nun solisti olarak tanınan ve sayısız ödüle layık görülmesi ile popüler hale gelen Ferman Akgül’den hayranlarını sevindirecek haber geldi. Bir süredir aşk yaşadığı Bettina Kuperman ile ilişkisini ciddi bir evreye taşıyan Ferman Akgül ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Manga Grubu’nun solisti olarak tanınan ve sayısız ödüle layık görülmesi ile popüler hale gelen Ferman Akgül’den hayranlarını sevindirecek haber geldi. Bir süredir aşk yaşadığı Bettina Kuperman ile ilişkisini ciddi bir evreye taşıyan Ferman Akgül, hayranlarını bir hayli sevindirdi. Bunun üzerine Ferman Akgül’ü yakın markaja alan hayranları, ünlü solistin yaşı karşısında hayrete düştü. Peki, Manga Grubu’nun solisti Ferman Akgül kaç yaşında? Ferman Akgün kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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30 Ara 2021 - 19:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.