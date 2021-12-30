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30 Ara 2021 - 19:32

Manga Grubu’nun Solisti Ferman Akgül Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Bettina Kuperman İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…

Manga Grubu’nun solisti olarak tanınan ve sayısız ödüle layık görülmesi ile popüler hale gelen Ferman Akgül’den hayranlarını sevindirecek haber geldi. Bir süredir aşk yaşadığı Bettina Kuperman ile ilişkisini ciddi bir evreye taşıyan Ferman Akgül ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...