Birkan Sokullu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Eda Gürkaynak İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…
TRT1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Han karakteri ile inanılmaz derecede popülaritesini artıran Birkan Sokullu, şimdilerde dizi severlerin en yakın takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Sizde Birkan Sokullu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
TRT1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Han karakteri ile inanılmaz derecede popülaritesini artıran Birkan Sokullu, şimdilerde dizi severlerin en yakın takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Yaşı ile herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Birkan Sokullu, bakın kaç yaşında çıktı! Peki, Birkan Sokullu kaç yaşında? Birkan Sokullu kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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10 Oca 2022 - 22:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.