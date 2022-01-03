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03 Oca 2022 - 20:12

Mahmut Tuncer'in Yaşı Merak Uyandırdı: Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Işıl Tuncer İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Sesi ile Türk müzik tarihinin önemli isimlerden biri haline gelmiş olan Mahmut Tuncer, yılbaşında adresini belli etti. Seyircisinin karşısına İbrahim Tatlıses’in sunumu ile ekranlara gelecek olan İbo Show 2022 Yılbaşı Özel Programı ile çıkacak olan Mahmut Tuncer ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...