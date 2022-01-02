- 02 Oca 2022 - 22:35

Masterchef Mert’ten Mehmet Şefe Büyük Dargınlık! “Babalık Yaptınız” Demişti, Açıklaması Olay Yarattı! Perde Arkası Aralandı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Mert’ten Mehmet Şefe büyük sitem geldi! “Bana babalık yaptınız” demişti ama yeni açıklaması olay yarattı. Perde arkasını aralayan Masterchef Mert, gündeme bomba gibi düştü.

Yarışmada efendi duruşu ve sakinliğiyle bilinen Masterchef Mert’in elenmesi ise Masterchef izleyicisini derinden üzmüştü. Yarışmadan ayrıldıktan sonra gidecek bir yerinin olmadığını dile getiren Mert Yılmaz, tüm eşyalarının arabada olduğunu açıklamıştı. Evini boşaltıp Masterchef yarışmasına katılan Mert Yılmaz’ın Masterchef hakkında son paylaşımı ise ağızları açık bıraktı. İşte Masterchef Mert’ten Mehmet Şefe gelen sitem…

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02 Oca 2022 - 22:35 Ankara- Yaşam

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