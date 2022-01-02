Masterchef Mert’ten Mehmet Şefe Büyük Dargınlık! “Babalık Yaptınız” Demişti, Açıklaması Olay Yarattı! Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Mert’ten Mehmet Şefe büyük sitem geldi! “Bana babalık yaptınız” demişti ama yeni açıklaması olay yarattı. Perde arkasını aralayan Masterchef Mert, gündeme bomba gibi düştü.
Yarışmada efendi duruşu ve sakinliğiyle bilinen Masterchef Mert’in elenmesi ise Masterchef izleyicisini derinden üzmüştü. Yarışmadan ayrıldıktan sonra gidecek bir yerinin olmadığını dile getiren Mert Yılmaz, tüm eşyalarının arabada olduğunu açıklamıştı. Evini boşaltıp Masterchef yarışmasına katılan Mert Yılmaz’ın Masterchef hakkında son paylaşımı ise ağızları açık bıraktı. İşte Masterchef Mert’ten Mehmet Şefe gelen sitem…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.