Masterchef Mert’ten Mehmet Şefe Büyük Dargınlık! “Babalık Yaptınız” Demişti, Açıklaması Olay Yarattı! Perde Arkası Aralandı! Meğer…

Yarışmada efendi duruşu ve sakinliğiyle bilinen Masterchef Mert’in elenmesi ise Masterchef izleyicisini derinden üzmüştü. Yarışmadan ayrıldıktan sonra gidecek bir yerinin olmadığını dile getiren Mert Yılmaz, tüm eşyalarının arabada olduğunu açıklamıştı. Evini boşaltıp Masterchef yarışmasına katılan Mert Yılmaz’ın Masterchef hakkında son paylaşımı ise ağızları açık bıraktı. İşte Masterchef Mert’ten Mehmet Şefe gelen sitem…

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