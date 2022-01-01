Survivor All star ne zaman başlayacak 2022? Yayın Tarihi Ortaya Çıktı, Sonuç Yıkım Olacak! Batuhan, Atakan, Evrim… Kıyamet Ortamı Hazır!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı’nın sunumunu yaptığı All Star yarışmasının fragmanı dün akşam yayınlanmış ve tüyler ürpermişti. Şimdi ise sonucun yıkım olduğu resmen görüldü! Batuhan, Atakan ve Evrim gibi akıllarda kalan isimlerin yeniden yarışacağı All Star için kıyamet ortamı hazırlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finaliyle birlikte Survivor All Star’ın başlayacağı biliniyordu. Dün akşam ekranlara gelen fragmanda ise yarışmacıların ön planları ortaya çıkmıştı. Yeni bölümünün ne zaman olacağı araştırma konusu olan All Star hakkında şok bilgiler ise arka arkaya geldi! İşte Survivor All Star’ın başlama tarihi…
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01 Oca 2022 - 20:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.