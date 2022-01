Anasayfa/

01 Oca 2022 - 20:02

Survivor All star ne zaman başlayacak 2022? Yayın Tarihi Ortaya Çıktı, Sonuç Yıkım Olacak! Batuhan, Atakan, Evrim… Kıyamet Ortamı Hazır!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı’nın sunumunu yaptığı All Star yarışmasının fragmanı dün akşam yayınlanmış ve tüyler ürpermişti. Şimdi ise sonucun yıkım olduğu resmen görüldü! Batuhan, Atakan ve Evrim gibi akıllarda kalan isimlerin yeniden yarışacağı All Star için kıyamet ortamı hazırlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…