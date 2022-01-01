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01 Oca 2022 - 13:25

Survivor All Star Yayın Tarihi Ortaya Çıktı! Fragman Tüyleri Ürpertmişti, Sonuç Yıkım Oldu! Batuhan, Atakan, Evrim… Kıyamet Ortamı Hazır!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı’nın sunumunu yaptığı All Star yarışmasının fragmanı dün akşam yayınlanmış ve tüyler ürpermişti. Şimdi ise sonucun yıkım olduğu resmen görüldü! Batuhan, Atakan ve Evrim gibi akıllarda kalan isimlerin yeniden yarışacağı All Star için kıyamet ortamı hazırlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…