Hakan Ural’dan Eski Eşi Sibel Can İçin Olay Açıklama! Yıllarca Evli Kalmışlardı, Sözleri Gündeme Bomba Gibi Düştü! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Neler Oluyor Hayatta’nın sunucu koltuğunda oturan Hakan Ural, eski eşi Sibel Can hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Yıllarca evli kalan çift daha sonra ayrılma kararı almışlardı. Şimdi ise Hakan Ural, yıllarca süren sessizliğini bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan 54 yaşındaki başarılı sunucu, günlerce gündemde kalmıştı. Sağlığına kavuşan Hakan Ural, yıllar önce evlendiği ve evlilik içinde şiddet uyguladığı Sibel Can hakkında skandal bir açıklamada bulundu. 3 çocuk babası olan Hakan Ural, sadece eski eşi Sibel Can hakkında konuşmadı ve çocuklarına da açıklamalarında yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.