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01 Oca 2022 - 17:55

O Ses Türkiye’de Bir Aşk Daha Doğdu! Acun Ilıcalı Hayretler İçerisinde Kaldı… O İsim Eridi Bitti, Canlı Yayında İlan-ı Aşk! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan O Ses Türkiye’de bir aşk daha doğdu! Acun Ilıcalı’yı hayretler içerisinde bırakan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Konuk olarak katılan ismin sesiyle büyülenen o isim öyle bir hamlede bulundu ki, ilan-ı aşk olarak yorumlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…