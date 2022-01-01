O Ses Türkiye’de Bir Aşk Daha Doğdu! Acun Ilıcalı Hayretler İçerisinde Kaldı… O İsim Eridi Bitti, Canlı Yayında İlan-ı Aşk! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan O Ses Türkiye’de bir aşk daha doğdu! Acun Ilıcalı’yı hayretler içerisinde bırakan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Konuk olarak katılan ismin sesiyle büyülenen o isim öyle bir hamlede bulundu ki, ilan-ı aşk olarak yorumlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının son bölümünde birçok ünlü isim katılarak şarkılarını seslendirmişti. Birbirinden özel isimlerin katıldığı O Ses Türkiye’de birinci ise Oğuzhan Koç olmuştu. Eser ve Berfu Yenenler çiftinin hem dans gösteri, hem de şarkısı çok beğenilmişti. Peki, O Ses Türkiye’de nasıl bir aşk doğdu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.