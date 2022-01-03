- 03 Oca 2022 - 14:31 G: 03 Oca 2022 - 14:36

Gülben Ergen Alev Alev Yaktı! Kıpkırmızı Kıyafetleriyle Nefesleri Kesti, Görenler Delirdi! “Yok Artık”

Türkiye’nin en ünlü isimleri arasında yer alan Gülben Ergen, İbo Show yılbaşı özel bölümünde giydiği mavi ve cesur elbisesi ile tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. Ünlü isim bu sefer yılbaşı konserinde giydiği cesur elbise ile tekrar gündemde. İşte detaylar...

Türkiye’de uzun yıllardır ekranlarda boy gösteren ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Gülben Ergen, 2022 yılına Ankara konseri ile giriş yaptı. Geçtiğimiz yıl sık sık magazin ve sosyal medya gündeminde adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı, özellikle de ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile olan arkadaşlığıyla sık sık gündeme gelmişti. Yıllardır Türkiye’nin en ünlü isimleri arasında yer alan Gülben Ergen, İbo Show yılbaşı özel bölümünde giydiği mavi ve cesur elbisesi ile tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. Ünlü şarkıcı, bu kez de yılbaşı konseri için giydiği kırmızı ve cesur elbisesi ile adından söz ettirmeyi başardı…

Detaylar diğer sayfada!

03 Oca 2022 - 14:31 - Magazin

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