Gülben Ergen Alev Alev Yaktı! Kıpkırmızı Kıyafetleriyle Nefesleri Kesti, Görenler Delirdi! “Yok Artık”
Türkiye’nin en ünlü isimleri arasında yer alan Gülben Ergen, İbo Show yılbaşı özel bölümünde giydiği mavi ve cesur elbisesi ile tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. Ünlü isim bu sefer yılbaşı konserinde giydiği cesur elbise ile tekrar gündemde. İşte detaylar...
Türkiye’de uzun yıllardır ekranlarda boy gösteren ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Gülben Ergen, 2022 yılına Ankara konseri ile giriş yaptı. Geçtiğimiz yıl sık sık magazin ve sosyal medya gündeminde adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı, özellikle de ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile olan arkadaşlığıyla sık sık gündeme gelmişti. Yıllardır Türkiye’nin en ünlü isimleri arasında yer alan Gülben Ergen, İbo Show yılbaşı özel bölümünde giydiği mavi ve cesur elbisesi ile tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. Ünlü şarkıcı, bu kez de yılbaşı konseri için giydiği kırmızı ve cesur elbisesi ile adından söz ettirmeyi başardı…
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03 Oca 2022 - 14:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.