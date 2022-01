Survivor Yarışmacıları Sinirden Deliye Döndü! Hakan Hatipoğlu’nun Tek Bir Yorumu İsyan Çıkardı! “Çıkışta Kavga Ederler…”

2014 yılından bu yana TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Survivor Türkiye yarışması, artık yılların fenomen bir programı halini aldı ve program, her sezonda büyük bir merakla takip ediliyor. Ekranlara geldiği her sezonda ve her bölümde reytinglerde oldukça başarılı sonuçlar alan Survivor Türkiye programı, bu yıl ise All Star formatı ile ekranlara gelecek.

Şimdilerde TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye programından sonra izleyici karşısına çıkmaya başlayacak olan Survivor Türkiye 2022 All Star programı başlamadan polemikler başladı. Survivor Panorama yorumcularından ve eski yarışmacılardan Hakan Hatipoğlu’nun yapmış olduğu bir yorum, 2022 yarışmacılarını çok kızdırdı… İşte tüm detaylar…



Detaylar diğer sayfada!