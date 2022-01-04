Ankara Gimsa Market Nerelerde Var? Gimsa Market Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? Gimsa Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ankara’nın yerel marketlerinden biri olan Gimsa, şimdilerde başkentlilerin uğrak noktası haline gelmiş bulunuyor. Uygun fiyatlı geniş ürün yelpazesinin yanı sıra sunduğu toptan ürün fiyatları ile de başkentlileri cezbeden Gimsa ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ankara’nın yerel marketlerinden biri olan Gimsa, şimdilerde başkentlilerin uğrak noktası haline gelmiş bulunuyor. Uygun fiyatlı geniş ürün yelpazesinin yanı sıra sunduğu toptan ürün fiyatları ile de başkentlileri cezbeden Gimsa, sunduğu iş olanakları ile de başkentlilerin sıklıkla merak ettiği marketler arasında yer alıyor.
Peki, Ankara Gimsa market nerelerde var? Gimsa market kaçta açılıyor, kapanıyor? Gimsa market iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…
04 Oca 2022 - 21:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.