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04 Oca 2022 - 21:21

Ankara Gimsa Market Nerelerde Var? Gimsa Market Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? Gimsa Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ankara’nın yerel marketlerinden biri olan Gimsa, şimdilerde başkentlilerin uğrak noktası haline gelmiş bulunuyor. Uygun fiyatlı geniş ürün yelpazesinin yanı sıra sunduğu toptan ürün fiyatları ile de başkentlileri cezbeden Gimsa ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...