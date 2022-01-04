Arka Sokaklar Dizisinin Metin’in Sevgilisi Ağızları Açık Bıraktı! Minileri Giyince Ortalık Aşk-ı Memnu’ya Döndü! “O Senin Yengen Yengen!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel’in sevgilisi görenler şok oldu! Minileri giyen Furkan Göksel’in sevgilisi Kader Bozkurt’un paylaşımları yorumları aşk-ı memnuya döndürdü. Birçok kişi ise “O senin yengen yengen” yorumunda bulunarak; sınırlarını aşmak istemedi.
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ise Mesut Komiser ve Rıza Baba birbirine girmişti. Dizinin en heyecanlı bölümü yayınlayacak olan Arka Sokaklarda Rıza Baba’nın ölümü ise yere göğe sığmadı! Tüm bunların yanında dizide Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel, dengeleri değiştirecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.