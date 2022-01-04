Arka Sokaklar Dizisinin Metin’in Sevgilisi Ağızları Açık Bıraktı! Minileri Giyince Ortalık Aşk-ı Memnu’ya Döndü! “O Senin Yengen Yengen!”

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ise Mesut Komiser ve Rıza Baba birbirine girmişti. Dizinin en heyecanlı bölümü yayınlayacak olan Arka Sokaklarda Rıza Baba’nın ölümü ise yere göğe sığmadı! Tüm bunların yanında dizide Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel, dengeleri değiştirecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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